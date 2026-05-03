Kineski državljanin uhapšen na Aerodromu "Nikola Tesla": Pokušao da podmiti policiju, u pasoš stavio novac

U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici MUP, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su kineskog državljanina Y. B. (59) zbog sumnje da je izvršio krivično delo davanja mita.

Kako se sumnja, on je, na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, prilikom granične kontrole od strane pripadnika Uprave granične policije, u pasoš stavio novac kako bi izbegao detaljnu kontrolu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.