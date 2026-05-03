Konzulka Srbije: Grčka će od juna suspendovati EES sistem za srpske turiste

Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju (Entry/Exit System – EES) biće suspendovan za građane Srbije, primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović za Radio-televiziju Srbije.

Ona je rekla da neće postojati zvaničan dokument koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, ali da postoje „obećanja i uverenja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje“. „Od 1. juna do 30. avgusta biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima, ali neće uticati na dodatne gužve“, navela je ona. Direktor Jute Aleksandar Senićić nedavno je rekao da je Grčka srpskoj delegaciji na sastanku usmeno obećala da tokom letnje