Kondukterka koja je pronašla nestale tinejdžere za kojima je tragala cela Srbija: Kad su mi rekli imena, počela sam da se tresem

"Krenula sam u redovni pregled karata i došla do devojčice i dečaka koji ih nisu imali. Delovali su mi nekako poznato. Pitala sam ih zašto nemaju karte, odgovorili su da su bez novca i da idu u Novi Sad. Devojčica je gledala kroz prozor, nije se okretala. Delovali su uplašeno i umorno. U trenutku sam shvatila da je ta devojčica zapravo Dunja za kojom traga cela Srbija", ovako za Blic priča Jelena Nedeljkov, kondukterka "Srbijavoza", koja je prva prepoznala nestale tinejdžere i alarmirala policiju.

"Emocije su počele da me preplavljuju, počela sam da se tresem", opisala je Jelena za Blic. Nakon prvobitnog šoka, kada je ugledala decu koja su joj se činila poznato, Nedeljkov ih je pitala da li imaju neki dokument da bi mogla da ih upiše. Morala je nekako da sazna njihova imena, kako bi bila sigurna da su upravo to nestali tinejdžeri za kojima traga cela Srbija. "Ništa kod sebe nisu imali. Onda sam ih pitala kako se zovu i prezivaju. Oni ćute. Ponovim pitanje,