Majka devojčice stradale u Ribnikaru: "Sunovrat srpskog društva počeo je tog 3. maja, a ne 1. novembra"

Ninela Radičević, majka devojčice Ane Božović žrtve masovnog ubistva u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", ocenila je danas da je sunovrat srpskog društva počeo tog 3. maja 2023. godine, a ne 1. novembra 2024. padom nadstrešnice u Novom Sadu.

"Zavladala je opsednutost režimom i jednim čovekom. Stav da sve ostalo nije bitno košta nas. Ne možemo da čekamo da ova vlast ode da bismo postali bolji ljudi", konstatovala je Ninela Radičević u izjavi FoNetu na treću godišnjicu zločina kada je tada trinaestogodišnji K.K. ubio osam devojčica, jednog dečaka i školskog čuvara. Ninela Radičević je uputila i oštru kritiku medijima koji, kako je ocenila, ne pridaju dovoljan značaj i više nisu zainteresovani da se bave