Oglasila se Zvezda zbog Nikole Kalinića i skandala sa meča protiv Zlatibora

Košarkaši Crvene zvezde i Zlatibora u nedelju od 19.00 igraju majstoricu četvrtfinala šampionata Srbije, ali je košarka u senci skandala iz druge utakmice.

Duel je obeležila i tuča iz treće četvrtine, kada su se u klinču našli Nikola Kalinić i Matej Čibej. Nakon prekida od 15 minuta, arbitri su nastavili utakmicu uz samo šest isključenja, iako je moralo više, a domaćin je na kraju slavio. Sada se o svemu oglasila i Zvezda, na čelu sa predsednikom Željkom Drčelićem, a u svom saopštenju su pružili podršku srpskom reprezentativcu. "KK Crvena zvezda nakon druge utakmice četvrtfinala KLS na Zlatiboru i brojnih pokušaja da