Prevrnuo se čamac na Skadarskom jezeru: Jedna osoba stradala, druga povređena, za trećom se traga

Muškarac star oko 40 godina stradao je u u subotu uveče u nesreći na Skadarskom jezeru nakon prevrtanja čamca u Plavničkom kanalu, prenose crnogorski mediji.

U izveštaju lokalne policijske uprave navodi se jedna osoba utopila, a da je druga osoba koja je bila u čamcu povređena, a za trećom se traga, prenosi podgoričke Vijesti. "Došlo je do nezgode, do prevrtanja čamca. Prema dosadašnjim informacijama, jedno lice je smrtno stradalo, jedno je zadobilo povrede i javilo se u Urgentni centar KBC, dok se za trećom osobom traga. Uviđaj je u toku. Uzrok smrti je za sada nepoznat", saopšteno je iz PU i potvrđeno da je o ovoj