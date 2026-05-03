Radovi na putu Sremska Mitrovica-Ruma i na auto-putu petlja Vrčin-petlja Bubanj potok

Javno presduzeće "Putevi Srbije" je najavilo da će se od ponedeljka, 4. maja u 12 časova, do 25. maja obaviti redovno održavanje deonice državnog puta I A reda Broj 3, Sremska Mitrovica-Ruma, u smeru ka Beogradu.

U zoni izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj će biti preusmeren na suprotnu kolovoznu traku, u smeru ka Šidu, gde će se odvijati u dvosmernom režimu. U smeru ka Beogradu voziće saobraćajnom trakom za preticanje, a u smeru ka Šidu zaustavnom i voznom saobraćajnom trakom. Pored toga će se u ponedeljak, 4. maja, od osam do 15 časova obaviti košenje razdelnog pojasa na državnom putu I A reda broj 1, deonica