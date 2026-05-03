SSP: Naprednjaci neće uvesti Srbiju u EU koja ne prima kriminalne režime, ali nude glupa objašnjenja

Stranka slobode i pravde (SSP) ukazala je danas da je "svima jasno da naprednjaci neće uvesti Srbiju u Evropsku uniju (EU) jer tamo nema mesta za korumpirane i sa kriminalom povezane režime koji suspenduju vladavinu prava, tuku neistomišljenike, kradu izbore i proganjaju nezavisne novinare", ali to pokušavaju da sakriju "glupim" objašnjenjima.

"Kada šef operativnog tima za pristupanje EU Danijel Apostolović, kao jedini dokaz režimske posvećenosti evropskim integracijama, navede to što on i njegov tim postoje to pokazuje da se naprednjaci takmiče ko će smisliti što gluplje objašnjenje kako bi sakrili prekid evropskog puta", rekao je član Predsedništva SSP i poslanik Branko Miljuš, u pisanoj izjavi. Kako je dodao, "do ovog Apostolovićevog bisera - autor najgluplje izjave na ovu temu bio je ministar za