Tramp: Iz Nemačke ćemo povući mnogo više od 5.000 vojnika

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će SAD znatno smanjiti prisustvo svojih trupa u Nemačkoj ukazujući da će povući znatno više vojnika od 5.000, što je najavio Pentagon.

Pentagon je u petak prvobitno objavio da će povući oko 5.000 vojnika iz Nemačke, međutim, kada je juče upitan o razlogu za taj potez Tramp nije dao objašnjenje već je rekao da će uslediti još veće smanjenje. "Mi ćemo znatno smanjiti broj. I smanjujemo mnogo više od 5.000", rekao je Tramp novinarima u Floridi. Ranije juče nemački ministar odbrane je prihvatio smireno vest o tome da će 5.000 američkih vojnika napustiti njegovu zemlju. Boris Pistorijus rekao je da je