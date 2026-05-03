Zajednička akcija niške i pirotske policije: Uhapšen osumnjičeni za prevaru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Policijskom upravom u Pirotu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su R.

S. (1963) iz Dimitrovgrada zbog sumnje da je izvršio krivično delo prevara. Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni je telefonom doveo u zabludu sedamdesetpetogodišnju ženu iz Niša, lažno joj saopštivši da joj je ćerka teško povređena i da je hitno potrebno da preda veću sumu novca radi plaćanja troškova lečenja, što je oštećena i učinila. Policija je intenzivnim operativnim radom brzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a pretresom stana koji koristi pronađen