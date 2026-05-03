Delovi opštine Palilula povremeno bez vode od sutra do 1. maja

U utorak (28. aprila) bez vode: potrošači u Ulici Put za Markoviće na Voždovcu, delovi Savskog Venca i Rakovice

Delovi opštine Palilula od sutra do 1. maja povremeno će biti bez vode u periodu od 22.00 sata do 06.00 zbog radova na ispiranju vodovodne mreže u toj opštini, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacijaˮ. Prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode 27/28. aprila imaće potrošači u Višnjičkoj ulici (od Pančevačkog mosta) i u naselju Višnjica, 28/29. aprila, u naseljima Višnjička banja, Slanci i Veliko Selo, 29/30. aprila, u naseljima Karaburma i Ćalije,