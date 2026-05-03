Dijaz-Kanel: Nijedan agresor, ma koliko moćan bio, neće videti Kubu kako se predaje

Kubanski predsednik upozorava na pojačane pretnje i poziva međunarodnu zajednicu da reaguje na izjave iz SAD

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel izjavio je da se nijedan agresor, ma koliko moćan bio, neće videti Kubu kako se predaje. „Nijedan agresor, ma koliko moćan bio, neće videti Kubu kako se predaje. Suočiće se sa narodom odlučnim da brani suverenitet i nezavisnost na svakom centimetru nacionalne teritorije“, napisao je Dijaz-Kanel na društvenoj mreži Iks. On je dodao da međunarodna zajednica mora da uzme u obzir aktuelna dešavanja i, zajedno sa američkim narodom,