Jedna osoba poginula u selu Černjevo nakon pada bespilotne letelice

U selu Černjevo u Volokolamskom okrugu Moskovske oblasti jedna osoba je poginula usled udara bespilotne letelice (BPLA). To je saopštio guverner regiona Andrej Vorobjov putem Telegram kanala. „U selu Černjevo u Volokolamskom okrugu poginuo je 77-godišnji muškarac. Svakako ćemo pružiti svu neophodnu pomoć“, naveo je on. Na mestu pada ostataka bespilotne letelice nalaze se hitne i operativne službe koje sprovode uviđaj i obezbeđuju područje.