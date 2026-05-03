Napad na teretni brod u Ormuzu, posada bezbedna

Iran je praktično zatvorio ovaj ključni pomorski pravac za komercijalni saobraćaj, dozvoljava prolazak pojedinim brodovima

LONDON – Teretni brod u blizini Ormuskog moreuza prijavio je danas napad više manjih plovila, saopštio je britanski Centar za pomorsku trgovinu (UKMTO), navodeći da su svi članovi posade bezbedni i da nije bilo ekološke štete. Kako se navodi, brod se kretao ka severu u trenutku napada. Incident je, preneo je Skaj Njuz, prijavljen britanskom Centru za pomorske trgovinske operacije. Iran je u međuvremenu praktično zatvorio ovaj ključni pomorski pravac za komercijalni