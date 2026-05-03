Otet naftni tanker Eureka

Napad izveden kod obale Jemena i odveden u Somaliju

Naftni tanker Eureka otet je danas kod obale Jemena i odveden ka Somaliji, saopštila je jemenska obalska straža. Zajednički centar za pomorsku bezbednost (JMIC) podigao je nivo pretnje kod obale Somalije već u ponedeljak, nakon nekoliko napada osumnjičenih pirata, prvih u nekoliko meseci. Naftni tanker Eureka je „otet kod obale (jemenske) provincije Šabva”, saopštila je obalska straža na svojoj veb stranici. Neidentifikovani naoružani ljudi „ušli su na brod,