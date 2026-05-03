Pojačan intenzitet saobraćaja ka Beogradu zbog povratka ljudi sa mini-odmora

Kroz naplatnu stanicu Beograd od sedam do 17 časova prošlo je oko 33.500 vozila

Saobraćaj na autoputevima u Srbiji povećan je danas popodne, posebno u smeru ka Beogradu, zbog povratka građana sa mini-odmora povodom prvomajskih praznika, a Putevi Srbije očekuju da će do kraja dana kroz naplatnu stanicu „Beograd“ u oba smera proći više od 62.000 vozila. Kroz naplatnu stanicu Beograd od sedam do 17 časova prošlo je oko 33.500 vozila, od čega oko 20.000 u smeru ka gradu. Slična situacija zabeležena je i na naplatnoj stanici Obrenovac, gde je u