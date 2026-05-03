Uhapšen državljanin Kine na aerodromu osumnjičen za davanje mita

Njemu se na teret stavlja da je ponudio mito

Policija je uhapsila je državljanina Kine Y.B. (59) zbog sumnje da je ponudio mito da bi izbegao graničnu kontrolu na aerodromu „Nikola Teslaˮ u Beogradu. „Kako se sumnja, on je danas, na Aerodromu „Nikola Teslaˮ u Beogradu, prilikom granične kontrole od strane pripadnika Uprave granične policije, u pasoš stavio novac da bi izbegao detaljnu kontroluˮ, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Njemu se na teret stavlja izršenje krivičnog dela davanje