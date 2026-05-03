Antoneli nastavio dominaciju: Treća uzastopna pobeda u Majamiju

Radio 021 pre 1 sat
Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobednik je večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Majamija.

Nakon jednomesečne pauze vozači Formule 1 ponovo su izašli na stazu, a sama trka u Majamiju bila je neizvesna zbog najavljene oluje. Organizatori su zato trku pomerili za tri sata pre predviđenog vremena da bi se završila u suvim uslovima. Antoneli je na ulicama Majamija ostvario treću uzastopnu pobedu u šampionatu, dok je drugo mesto zauzeo aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena. Norisov timski kolega Oskar Pjastri popeo se na poslednje mesto pobedničkog
