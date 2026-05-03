Državljanin Kine nudio mito na aerodromu "Nikola Tesla": U pasoš ubacio novac

Radio 021 pre 5 sati  |  021.rs
Državljanin Kine nudio mito na aerodromu "Nikola Tesla": U pasoš ubacio novac

Pedesetdevetogodišnji državljanin Kine Y.B. uhapšen je zbog sumnje da je ponudio mito da bi izbegao graničnu kontrolu na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.

Kako se sumnja, on je danas, na Aerodromu 'Nikola Tesla' u Beogradu, prilikom granične kontrole od strane pripadnika Uprave granične policije, u pasoš stavio novac da bi izbegao detaljnu kontrolu", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Njemu se na teret stavlja izršenje krivičnog dela davanje mita. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Uhapšen državljanin Kine na aerodromu osumnjičen za davanje mita

Uhapšen državljanin Kine na aerodromu osumnjičen za davanje mita

Politika pre 24 sata
Drama na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu: UKP hitno reagovao zbog kineskog državljanina

Drama na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu: UKP hitno reagovao zbog kineskog državljanina

Mondo pre 33 minuta
Kineski državljanin uhapšen na aerodromu Drama u Beogradu: Pokušao da podmiti policiju

Kineski državljanin uhapšen na aerodromu Drama u Beogradu: Pokušao da podmiti policiju

Kurir pre 18 minuta
Napadnuta starija žena u Subotici: Policija uhapsila manijaka

Napadnuta starija žena u Subotici: Policija uhapsila manijaka

Mondo pre 28 minuta
​Subotica: uhapšen osumnjičeni za razbojništvo

​Subotica: uhapšen osumnjičeni za razbojništvo

Politika pre 58 minuta
Jeziv napad u Subotici: Oborio ženu na ulici i ukrao joj novac, hitno prevezena u bolnicu, razbojniku određen pritvor

Jeziv napad u Subotici: Oborio ženu na ulici i ukrao joj novac, hitno prevezena u bolnicu, razbojniku određen pritvor

Blic pre 2 sata
Subotičanin u centru grada napao ženu (60), oteo joj torbu s novcem i povredio je. Zbrinuta u bolnici, napadač (41) uhapšen.…

Subotičanin u centru grada napao ženu (60), oteo joj torbu s novcem i povredio je. Zbrinuta u bolnici, napadač (41) uhapšen.

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaKinaTesla

Vojvodina, najnovije vesti »

Uhapšen državljanin Kine na aerodromu osumnjičen za davanje mita

Uhapšen državljanin Kine na aerodromu osumnjičen za davanje mita

Politika pre 24 sata
Studenti iz Stare Pazove nadigrali SNS: Akcija održana na dve lokacije, naprednjaci čekali na pogrešnim mestima

Studenti iz Stare Pazove nadigrali SNS: Akcija održana na dve lokacije, naprednjaci čekali na pogrešnim mestima

In medija pre 28 minuta
Drama na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu: UKP hitno reagovao zbog kineskog državljanina

Drama na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu: UKP hitno reagovao zbog kineskog državljanina

Mondo pre 33 minuta
Kineski državljanin uhapšen na aerodromu Drama u Beogradu: Pokušao da podmiti policiju

Kineski državljanin uhapšen na aerodromu Drama u Beogradu: Pokušao da podmiti policiju

Kurir pre 18 minuta
Napadnuta starija žena u Subotici: Policija uhapsila manijaka

Napadnuta starija žena u Subotici: Policija uhapsila manijaka

Mondo pre 28 minuta