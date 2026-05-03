Državljanin Kine nudio mito na aerodromu "Nikola Tesla": U pasoš ubacio novac

Pedesetdevetogodišnji državljanin Kine Y.B. uhapšen je zbog sumnje da je ponudio mito da bi izbegao graničnu kontrolu na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.

Kako se sumnja, on je danas, na Aerodromu 'Nikola Tesla' u Beogradu, prilikom granične kontrole od strane pripadnika Uprave granične policije, u pasoš stavio novac da bi izbegao detaljnu kontrolu", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Njemu se na teret stavlja izršenje krivičnog dela davanje mita. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.