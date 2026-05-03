Na današnji dan: Rođen Makijaveli, otkriven Brazil, masovna pucnjava u Ribnikaru

Pregled najznačajnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 3. maj.

1469 - Rođen je italijanski državnik i istoričar Nikolo Makijaveli, autor dela "Vladalac" u kojem je izneo shvatanje da vladar ne treba da bira sredstva da bi postigao cilj, iz čega je kasnije izveden pojam "makijavelizam". 1494 - Španski moreplovac Kristofor Kolumbo otkrio je ostrvo, kasnije nazvano Jamajka. 1500 - Putujući na zapad, portugalski moreplovac Pedro Alvareš Kabral je na putu ka Indiji otkrio Brazil i proglasio ga posedom Portugalije. 1748 - Rođen je