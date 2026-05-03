"Srbijavoz": Kondukterka u vozu prepoznala nestalu devojčicu iz Novog Sada

Tokom sinoćne vožnje na liniji voza 2416, kondukterka Jelena Nedeljkov prepoznala je devojčicu iz Novog Sada na osnovu informacija iz sistema "Pronađi me", i odmah obavestila nadležne službe, saopštio je "Srbijavoz".

"Zahvaljujući savesnoj i profesionalnoj reakciji zaposlenih kompanije Srbijavoz, devojčica za kojom je bila aktivirana potraga putem sistema 'Pronađi me', uspešno je pronađena i bezbedno predata nadležnim organima", navodi "Srbijavoz". Kako dodaju, ubrzo je uspostavljena koordinacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, čiji su pripadnici preuzeli devojčicu po dolasku voza u stanicu. Devojčica je bezbedno zbrinuta, a nadležni organi preduzimaju dalje korake u