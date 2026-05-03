UNS: Novinari u Srbiji rade u atmosferi nalik ratnoj zoni

Predsednik Udruženja novinara Srbije (UNS) Živojin Rakočević rekao je danas da je to udruženje zabeležilo 261 slučaj ugrožavanja novinara tokom prošle godine.

Ocenio je da medijski radnici rade u društvenom kontekstu koji podseća na ratnu zonu. On je u Gračanici tokom obeležavanja Svetskog dana slobode medija kazao da je postalo opasno identifikovati se kao novinar i nositi PRESS prsluk. "Živimo u vremenu pluralizma propagandi. To je paradoks ovog vremena – ili ste žrtva određene propagande i živite u toj propagandi, ne možete da izađete iz nje, ili se svesno izlažete pluralizmu propagandi i različitim propagandama da