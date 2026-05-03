Vakifbank osvojio Ligu šampiona, Tijana Bošković dominirala u finalu

Odbojkašice turskog Vakifbanka osvojile su večeras titulu u Ligi šampiona, pošto su u finalu u Istanbulu pobedile Ezačibaši sa 3:1, po setovima 25:20, 25:21, 21:25, 25:18.

Najefikasnija u pobedničkoj ekipi bila je srpska igračica Tijana Bošković sa 33 poena. Bošković je osvojila prvi trofej u Ligi šampiona, a pored nje za Vakifbank nastupaju i Aleksandra Jegdić i Katarina Dangubić. Jegdić nije ulazila u igru, dok je Dangubić zbog povrede van terena. U ekipi Vakifbanka Marina Markova je upisala 26 poena, a Zehra Guneš je zabeležila 10 poena. U poraženom timu najbolji učinak je imala Ebrar Karakurt sa 20 poena. Vakifbanki je ovo sedma