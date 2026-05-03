Vakifbank osvojio Ligu šampiona, Tijana Bošković dominirala u finalu

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Vakifbank osvojio Ligu šampiona, Tijana Bošković dominirala u finalu

Odbojkašice turskog Vakifbanka osvojile su večeras titulu u Ligi šampiona, pošto su u finalu u Istanbulu pobedile Ezačibaši sa 3:1, po setovima 25:20, 25:21, 21:25, 25:18.

Najefikasnija u pobedničkoj ekipi bila je srpska igračica Tijana Bošković sa 33 poena. Bošković je osvojila prvi trofej u Ligi šampiona, a pored nje za Vakifbank nastupaju i Aleksandra Jegdić i Katarina Dangubić. Jegdić nije ulazila u igru, dok je Dangubić zbog povrede van terena. U ekipi Vakifbanka Marina Markova je upisala 26 poena, a Zehra Guneš je zabeležila 10 poena. U poraženom timu najbolji učinak je imala Ebrar Karakurt sa 20 poena. Vakifbanki je ovo sedma
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Zastrašujuća statistika – zbog ovih brojki Tijana je MVP

Zastrašujuća statistika – zbog ovih brojki Tijana je MVP

Sport klub pre 48 minuta
Odbojkašice Vakifbanka osvojile Ligu šampiona

Odbojkašice Vakifbanka osvojile Ligu šampiona

Politika pre 28 minuta
Srpkinje slave titulu, Vakif pokorio Evropu na krilima Tijane Bošković!

Srpkinje slave titulu, Vakif pokorio Evropu na krilima Tijane Bošković!

Sportske.net pre 1 sat
Ženska juniorska liga Srbije: Mega i Vojvodina 021 za titulu, Senta i Crvena zvezda za treće mesto!

Ženska juniorska liga Srbije: Mega i Vojvodina 021 za titulu, Senta i Crvena zvezda za treće mesto!

Kurir pre 2 sata
Tijana Bošković može sve, sa Vakifom je i šampionka Evrope

Tijana Bošković može sve, sa Vakifom je i šampionka Evrope

Sport klub pre 2 sata
Tijana Bošković šampionka, odbojkašice Vakifbanka nadigrale Ezačibaši u finalu Lige šampiona

Tijana Bošković šampionka, odbojkašice Vakifbanka nadigrale Ezačibaši u finalu Lige šampiona

RTS pre 2 sata
Na krilima Srpkinje Tijane! Vakifbank je novi-stari šampion Evrope!

Na krilima Srpkinje Tijane! Vakifbank je novi-stari šampion Evrope!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaLiga ŠampionaIstanbul

Sport, najnovije vesti »

Negativni rekord Antonija Kontea!

Negativni rekord Antonija Kontea!

Sportske.net pre 13 minuta
Inter tri kola pre kraja sezone osigurao titulu prvaka Italije

Inter tri kola pre kraja sezone osigurao titulu prvaka Italije

Danas pre 48 minuta
Spartak u Laktašima bolji od Igokee za plasman u četvrtfinale ABA lige

Spartak u Laktašima bolji od Igokee za plasman u četvrtfinale ABA lige

Danas pre 2 sata
Vaterpolisti Radničkog u finalu Superlige

Vaterpolisti Radničkog u finalu Superlige

Danas pre 1 sat
Tijana Bošković, Katarina Dangubić i Aleksandra Jegdić šampionke Evrope sa Vakifbankom

Tijana Bošković, Katarina Dangubić i Aleksandra Jegdić šampionke Evrope sa Vakifbankom

Danas pre 2 sata