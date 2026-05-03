Rukometašice Radničkog izborile povratak u elitu

Rukometašice Radničkog su u susretu 21. kola Super B rukometne lige, savladale ekipu RK Zaječar 1949 rezultatom 38:16 (17:5), upisale i deveti uzastopni trijumf ovog proleća, a što je najvažnije i zvanično osvojile titulu ovogodišnjeg prvaka Super B rukometne lige, vrativši se u društvo najboljih, Arkus ligu.

Kragujevčanke se kolo pre kraja nalaze na prvom mestu na tabeli sa osvojenih 35 bodova. Kragujevčanke su u jesenjem duelu slavile u gostima protiv večerašnjih protivnica sa 30 razlike, a činjenica da su teorijski obezbedile prvo mesto i povratak u elitu je dovela do lagodnijeg početka utakmice. Nakon 3:1 u 7. minutu i 7:3 u 15, krenula je ubitačna serija domaćih igračica. Serijom 8:0 su stavile do znanja gošćama ko se pita za sve u hali Jezero, tako da u 28. minutu