IRGC: Sužen prostor SAD za odluke, Tramp ima dve opcije; Izrael kupuje F-35 i F-15 od SAD

Obaveštajna jedinica iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde saopštila je da se prostor za donošenje odluke SAD suzio, kao i da američki predsednik Donald Tramp mora da izabere između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora sa Iranom. Izrael će nabaviti još dve eskadrile lovaca F-35 i F-15 od SAD, posle iskustava iz rata u Iranu, saopštilo je izraelsko Ministarstvo odbrane.

14:07 OPEK dogovorio skromno povećanje proizvodnje nafte nakon izlaska UAE iz organizacije Glavne zemlje Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK ) i OPEK + dogovorile su povećanje kvota proizvodnje za jun. Reč je o skromnom i simboličnom povećanju, s namerom da se pošalje poruka o nastavku uobičajenog poslovanja nakon iznenadnog izlaska Ujedinjenih Arapskih Emirata iz te organizacije, prenosi Blumberg. Sedam zemalja, uključujući Saudijsku Arabiju i Rusiju,