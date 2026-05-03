Izrael kupuje F-35 i F-15 od SAD; Tramp: Razmotriću plan Irana, ali mora da plati "dovoljno visoku" cenu

Izrael će nabaviti još dve eskadrile lovaca F-35 i F-15 od SAD, posle iskustava iz rata u Iranu, saopštilo je izraelsko Ministarstvo odbrane. Nakon što je Iran preko Pakistana dostavio odgovor od 14 tačaka na američki predlog za rešavanje sukoba, američki predsednik Donald Tramp kaže da će razmotriti novi predlog, ali da Teheran mora da plati "dovoljno visoku" cenu.

10:18 IDF optužio Hezbolah za raketiranje pogranične izraelske zajednice Avivim Libanska militantna grupa Hezbolah nedavno je lansirala nekoliko raketa iz Libana na pograničnu izraelsku zajednicu Avivim, saopštila je izraelska vojska (IDF). U saopštenju IDF se navodi da je najmanje jedna od raketa presretnuta, dok se rezultati dodatnih presretanja još uvek analiziraju. "Ovo je još jedno kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane terorističke organizacije