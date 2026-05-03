Tri godine od masovnog ubistva u OŠ "Vladislav Ribnikar"

Trinaestogodišnji K. K. je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio deset osoba – devetoro dece i čuvara škole. Ranio je nekoliko učenika i nastavnicu istorije. Treći i četvrti maj obeležavaju se kao Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u "Ribnikaru", i selima Malo Orašje i Dubona. U Beogradu komemorativni programi povodom godišnjice.

U masovnom ubistvu koje je trinaestogodišnjak počinio 3. maja 2023. godine u 8.41 ubijeni su: Mara Anđelković, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ana Božović, Adriana Dukić, Ema Kobiljski, Katarina Martinović, Sofija Negić, Andrija Čikić i Dragan Vlahović. Roditelji i prijatelji dece koja idu u školu OŠ "Vladislav Ribnikar" počeli su da se okupljaju ispred ulaza ne bi li saznali nešto o deci. Nažalost, neki od roditelja primili su tragičnu vest da im je dete