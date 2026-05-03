Mali sa Misijom MMF: Procena rasta BDP u prvom kvartalu iznosi 3 odsto, bolje nego planirano

BEOGRAD - Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa delegacijom Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju predvodi Anet Kjobe i izjavio da fleš procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi tri odsto, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike.

"Najnoviji podaci za mart 2026. godine ukazuju na značajno bolje rezultate od očekivanih. Fleš procena rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosi tri odsto, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, koja je iznosila 2,6 odsto, a koja je bila u skladu sa ostvarivanjem godišnjeg rasta od tri odsto", rekao je Mali, a saopštilo Ministarstvo finansija. On je naveo da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i premašili su