Poleteo prvi avion Er Srbije za Baku - uspostavljena direktna avio linija Srbije i Azerbejdžana

BEOGRAD - Sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" danas je poleteo prvi avion nacionalne kompanije "Er Srbija" za Baku, čime je i zvanično uspostavljena direktna avio linija između Srbije i Azerbejdžana.

Prvi let iz Beograda za Baku ispraćen je svečanim presecanjem crvene trake neposredno pre ukrcavanja putnika i članova posade u avion Erbas A319, na letu JU840. Crvenu traku su zajedno presekli ministri u Vladi Srbije Aleksandra Sofronijević, Zoran Gajić i Nikola Selaković, ambasador Azerbejdžana Kamil Hasijev i generalni direktor kompanije Er Srbija Jirži Marek. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je uoči