Predsednik KK Crvena zvezda: Ceo klub staje uz Nikolu Kalinića

BEOGRAD - Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić izjavio je danas da ceo klub staje uz igrača "crveno-belih" Nikolu Kalinića, koji je isključen na drugoj utakmici četvrtfinala Superlige Srbije protiv Zlatibora.

Disciplinska komisija KLS suspendovala je Kalinića na dve utakmice zbog sukoba na terenu sa igračem Zlatibora Matejom Čibejom. Košarkaš Zvezde će uz dva meča pauze morati da plati i novčanu kaznu od 840.000 dinara. "KK Crvena zvezda nakon druge utakmice četvrtfinala KLS na Zlatiboru i brojnih pokušaja da se sukob na terenu različim medijskim 'spinovima' izjednači sa nekim mnogo većim incidentima, a krivac pretvori u žrtvu - staje u zaštitu svog igrača Kalinića. Kao