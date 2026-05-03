Siner osvojio Masters u Madridu i oborio brojne rekorde

MADRID - Italijanski teniser Janik Siner osvojio je titulu na Mastersu u Madridu, pošto je danas u finalu savladao Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:1, 6:2.

Meč je trajao 58 minuta, a Siner je postao prvi igrač u istoriji koji je osvojio pet uzastopnih Mastersa i prva četiri u jednoj godini. Bila mu je ovo 28. pobedu u nizu na Mastersima, čime se dodatno približio rekordu Novaka Đokovića od 31. Uz to, sada ima 23 pobede zaredom i to uz svega jedan izgubljeni set.