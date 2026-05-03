UKRAJINSKA KRIZA: Rojters: Rusi blizu Konstantinovke, borbe u predgrađu; Zelenski uveo sankcije bivšem šefu kabineta

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.530. dan. Ruske trupe kontrolišu područje koje se nalazi samo jedan kilometar od južne periferije Konstantinovke, javlja Rojters. Predsednik Volodimir Zelenski uveo je sankcije protiv pet osoba zbog pretnji nacionalnoj bezbednosti Ukrajine.

Predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da su nadležne ukrajinske službe detektovale "neuobičajenu aktivnost duž ukrajinsko-belorusijske granice". Kaže da Kijev pažljivo prati situaciju, da drži sve pod kontrolom i da će reagovati ako bude potrebno, ali nije naveo dodatne informacije. Rojters izveštava da ruske snage kontrolišu područje koje se nalazi samo jedan kilometar od južne periferije Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i da su borbe stigle do samog