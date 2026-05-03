Vremeplov: Rođen Nikolo Makijaveli

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Vremeplov: Rođen Nikolo Makijaveli

NOVI SAD - Na današnji dan 1469. godine rođen je italijanski političar, diplomata, pisac i istoriograf Nikolo Makijaveli, jedan od utemeljivača politikologije. Posle stvaranja Firentinske republike, bio je 14 godina sekretar vladajućeg "Saveta desetorice". Oslobodio je politička razmatranja teoloških, moralnih i metafizičkih koncepata i začetnik je ideje nacionalne države (prvi je uveo koncept države u savremenom smislu). U glavnom delu "Vladalac", u kojem je izneo i sopstvena diplomatska iskustva,

Danas je nedelja, 3. maj, 2026. godine. 1494 - Španski moreplovac italijanskog porekla Kristifor Kolumbo otkrio je ostrvo kasnije nazvano Jamajka. 1500 - Portugalski moreplovac Pedro Alvareš Kabral otkrio je Brazil na putu ka Indiji i proglasio ga posedom Portugalije. U januaru iste godine uz obalu Brazila prispeo je španski moreplovac Vinsente Pinson, ali nije iskoristio priliku da tu zemlju proglasi španskim posedom. 1748 - Rođen je francuski revolucionar i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 3. maj

Na današnji dan, 3. maj

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BrazilNovi SadIndijaPortugal

Društvo, najnovije vesti »

Vandalizovanje pravoslavne svetinje u centru Zagreba

Vandalizovanje pravoslavne svetinje u centru Zagreba

Politika pre 13 minuta
MUP: Pronađeni nestali petnaestogodišnjaci iz Novog Sada, zatvoren sistem Pronađi me

MUP: Pronađeni nestali petnaestogodišnjaci iz Novog Sada, zatvoren sistem Pronađi me

Ist media pre 1 sat
Zajedno na srpskom svetilištu u Donjoj Gradini

Zajedno na srpskom svetilištu u Donjoj Gradini

Politika pre 1 sat
Uhapsite svakoga ko još veruje u 30. avgust i slobodu

Uhapsite svakoga ko još veruje u 30. avgust i slobodu

Politika pre 1 sat
Brza reakcija MUP-a – sistem „Pronađi me“ spasao dvoje dece

Brza reakcija MUP-a – sistem „Pronađi me“ spasao dvoje dece

Politika pre 1 sat