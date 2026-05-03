Završeno obeležavanje godišnjice tragedije u Ribnikaru; K.K. u ustanovi, roditeljima se još sudi

BEOGRAD - Navršile su se tri godine od kako je u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu tada trinaestogodišnji K.K. iz dva pištolja svog oca ubio devetoro učenika i čuvara škole, a ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije.

I nakon tri godine, K.K. koji nije mogao krivično da odgovara, nalazi se u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi, a njegovi roditelji su prvostepenom presudom bili osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, ali je tu presudu Apelacioni sud u Beogradu ukinuo i naložio Višem sudu u Beogradu da ponovi suđenje. K.K. je 3. maja, nešto pre devet sati u školi koju je pohađao, na licu mesta ubio najpre čuvara, dežurne učenike, a potom je ušao u svoje odeljenje gde je