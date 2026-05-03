Sjajni Siner do nove titule! Ovo nije uspelo ni Velikoj trojci…

Italijanski teniser Janik Siner nastavio je sa neverovatnim nastupima.

U nedelju je u Parku Mansanares pobedio Aleksandra Zvereva u dva seta i osvojio masters u Madridu. Posle 58 minuta tenisa, rezultat je bio 6:1, 6:2 za 24-godišnjeg Sinera. Nije bilo mnogo drame u španskoj prestonici, budući da je Siner posle samo 17 minuta imao vođstvo 5:0! U tom trenutku, igrač iz Hamburga imao je svega pet osvojenih poena… Potom je Siner u istom maniru nastavio do poslednjeg poena i mogao je da se raduje 28. tituli u karijeri, četvrtoj u 2026.