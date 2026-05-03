(VIDEO) Kad se Vinisijusu igra, onda je to lepota fudbala

Dve sjajne akcije i efektni golovi Brazilca Vinisijusa odložili su šampionsko slavlje Barselone i zakazali spektal za sledeći vikend - El Klasiko na Kamp Nou! Pretposlednja utakmica 34. kola španske LaLige na stadionu Kornelja-El Prat (RCDE) u Barseloni završen je zasluženom pobedom gostiju iz španske prestonice: Espanjol – Real Madrid 0:2 (0:0). Tim Alvara Arbeloe je morao da pobedi u srcu Katalonije da bi odložio šampionsko slavlje Barselone, a imao je velikih