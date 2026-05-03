Zvezda „razbila“ Zlatibor za poluvreme i plasman na Fajnal-for

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Zlatibor u Hali Aleksandar Nikolić u Beogradu u majstorici četvrtfinalne serije plej-ofa Košarkaške lige Srbije rezultatom 116:62.

Crveno-beli su tako pobedili 2-1 u seriji i overili plasman na Fajnal-for, koji će biti održan u niškom „Čairu“ 29. i 30. maja. Protivnik Zvezde u polufinalu biće pobednik serije Spartak Subotica – Borac Čačak. Najzaslužniji za trijumf Zvezde bio je Džordan Nvora. Krilni košarkaš je meč završio sa 26 poena i 8 skokova. Istakli su se i plejmejker Džered Batler, koji je svih svojih 12 poena postigao u prvom poluvremenu, kombo-bek Tajson Karter (13 poena, 7