Saša Obradović najavljuje ''pravu'' Zvezdu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da njegova ekipa u majstorici četvrtfinala Super lige Srbije protiv Zlatibora treba da odigra potpuno drugačije u odnosu na meč iz Čajetine. "Na trećoj utakmici treba da odigramo u skladu sa renomeom Crvene zvezde i potpuno drugačije u odnosu na ono što smo prikazali, odnosno nismo u drugom meču u Čajetini", rekao je Obradović, koji je iskoristio ovu priliku da pozove navijače na utakmicu i izvini im se