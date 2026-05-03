Tuluz se gostio u Strazburu, Pariz brojao do četiri, Okser gura Nant ka drugoj ligi!

Fudbaleri Tuluza savladali su kao gosti ekipu Strazbura rezultatom 2:1. “Ljubičasti” su na pravi način iskoristili činjenicu da Strazbur čeka evropski okršaj u polufinalu Liga konferencije sa Šahtjorom, pa su tako preokretom stigli do značajna tri boda.

Tim Gerija O’Nila poveo je u 27. minutu golom Samjuela Amo-Amejaa, ali je Dajan Metali izjednačio u 43. minutu. Totalni preokret doneo je Emerson svojim golom u 84. minutu susreta. Istovremeno, Pariz je na domaćem terenu mnogo lakše i prilično ubedljivo dobio Brest rezultatom 4:0. Već posle prvih 45 minuta, Parižani su stekli prednost od dva gola zahvaljujući Rudiju Matondu i Vilemu Gebelsu, Matondo se među strelce upisao i u 67. minutu, a konačan rezultat postavio