Denver spremio novi ugovor za Jokića – cifra je ogromna

Doživeli su Denver Nagetsi neuspeh, Nikola Jokić nije mogao time da bude zadovoljan, ali će moći da bude zadovoljan novim ugovorom koji na vidiku, a koji su Nagetsi spremili za njega u iznosu od 278.000.000 dolara.

Kako prenosi ugledni NBA insajder Šems Čaranija, govoreći u emisiji kod Stivena Smita, u Denveru ne postoji dilema kada je u pitanju budućnost srpskog centra. Potpis novog ugovora mogao bi da znači i da će Nikola Jokić praktično ostati u Koloradu do kraja karijere, s obzirom na to da trenutno ima 31 godinu. U Denveru ga i dalje vide kao centralnu figuru oko koje će se graditi tim u narednim sezonama, što bi moglo da donese i određene promene u rosteru. Kada je