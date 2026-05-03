Ormuski moreuz gotovo blokiran: Posle Trampove izjave saobraćaj pao na minimum

Kretanje brodova kroz Ormuski moreuz u nedelju je gotovo u potpunosti stalo nakon izjave predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp o izgledima za rešavanje sukoba sa Iranom, pišu mediji, pozivajući se na podatke o praćenju pomorskog saobraćaja.

Tramp je 3. maja izjavio da verovatno neće prihvatiti odgovor Teherana na predloge Vašingtona za rešavanje konflikta, navodeći da je Iran, kako je rekao, „platio nedovoljno visoku cenu“. Kako se ističe, u subotu je kroz moreuz u oba smera prošlo devet brodova, dok su u nedelju zabeležena samo dva iranska trgovačka plovila. To ukazuje da je pristup prolazu ograničen na određene brodove sa regionalnom pripadnošću ili odobrenjem lokalnih vlasti. Posled nedelja