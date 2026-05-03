Grčka će tokom leta suspendovati EES sistem za srpske državljane

Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju – EES biće suspendovan za građane Srbije, primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović za Prvu televiziju.

I pored toga što neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uveravanja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje. Obradović je istakla da Grčka najverovatnije neće zvanično suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom leta, kako bi se izbegle velike gužve na granicama.