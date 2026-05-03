Kineski sud: Radnici ne mogu da budu otpušteni zbog uvođenja AI

Kineski sud u gradu Hangdžou presudio je da kompanije ne mogu da otpuštaju zaposlene samo zato što ih zamenjuju sistemi veštačke inteligencije (AI), odnosno da je tehnološka kompanija u istočnoj Kini nezakonito otpustila zaposlenog nakon što je odbio degradaciju i smanjenje plate usled automatizacije njegovog radnog mesta.

Sud je, prenosi danas CGTN, naveo da razlozi koje je kompanija pomenula ne spadaju u zakonske osnove poput smanjenja obima poslovanja ili objektivnih poslovnih poteškoća, niti ispunjavaju uslov "nemogućnosti nastavka ugovora o radu". U posebnom saopštenju, sud je istakao da poslodavci ne mogu da jednostrano otpuštaju radnike ili smanjuju plate zbog tehnološkog napretka. Sud u Hangdžouu je u obrazloženju naveo da je sporno pitanje da li zamena radnog mesta veštačkom