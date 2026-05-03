Muškarac koji je ubio brata u Tuzli poznat policiji od ranije: Zbog njega je pre dve godine bio blokiran grad!

Elvis Selimović (44) iz Tuzle, koji je uhapšen jutros pod sumnjom da je u naselju Miladije sinoć ubio svog brata Eldina Selimovića, od ranije je poznat policiji po nasilničkom ponašanju i prodaji droge, piše Klix.

Podsetimo, u tuzlanskom naselju Miladije sinoć se odvijala porodična drama u kojoj je Elvis Selimović (44) iz istog naselja, kako se sumnja, teško ranio svoga brata Eldina Selimovića (40). Četrdesetogodišnji muškarac je veoma brzo podlegao povredama, dok se napadač dao u beg, ali je nekoliko sati kasnije uhapšen. Izvor blizak istrazi za Klix je rekao da su obojica od ranije poznata po počinjenju krivičnih dela. Kako navodi portal obojica su bili uhapšeni 2011.