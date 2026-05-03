Poznata sudbina Dejvida Adelmana nakon bruke Denvera, otkriveno šta čeka Nikolu Jokića

Iako su mnogi ispadanje Denvera od Minesote u prvom kolu doživeli kao veliku bruku, isto tako ne misle u Nagetsima.

Pričalo se da bi među prvima ceh za loš rezultat ekipe Nikole Jokića mogao da plati upravo trener Dejvid Adelman, ali kako se čini, to se neće desiti. Lokalni Denver Post piše da Denver ima u planu da zadrži Adelmana za narednu sezonu, uprkos porazu od Minesote od 4:2 već u prvoj rundi plej-ofa. Sportski sektor Nagetsa smatra da on ne snosi najveći deo odgovornosti za ovakav rasplet situacije. I sam Nikola Jokić je na konferenciji nakon poslednjeg poraza od