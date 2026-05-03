Poznato kada će biti održan naredni Afrički kup nacija, napravljena je velika promena

Naredni Afrički kup nacija igraće se od 19. juna do 17. jula 2027. godine, saopštila je danas Afrička fudbalska konfederacija (AFK).

Kako je saopštila AFK, turnir u Keniji, Tanzaniji i Ugandi igraće se se tokom leta, a ne tokom januara i februara kao što je to uobičajeno decenijama unazad. Naredno prvenstvo Afrike prvi put će organizovati tri države zajedno, a kako je danas saopšteno, žreb za kvalifikacije za naredni AKN biće održan 19. maja. Ono što je dobra stvar kod ovog formata jeste da igrači više neće morati da napuštaju svoje ekipe tokom sezone, kao što je to do sada bio slučaj. Dosta