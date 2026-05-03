Teška nesreća u 4 ujutru u Novom Beogradu: Sudarili se autobus i automobil, žena ozbiljno povređena

Na uglu Bulevara Zorana Đinđića i Bulevara umetnosti na Novom Beogradu jutros u 4.00 sata sudarili su se autobus Gradskog saobraćajnog preduzeća i putničko vozilo, pri čemu su povređene dve osobe, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Žena starosti 55 godina zadobila je prelom ključne kosti i ona je sa teškom povredom prevezena u KBC Zemun, a muškarac starosti oko 25 godina, koji je bio u automobilu, zadobio je lakše povrede, ali je i on prevezen u istu bolničku ustanovu na dijagnostiku. U 3.30 časova dogodila se saobraćajna nezgoda kod motela "Hiljadu ruža" na Avalskom putu, u kojoj su lakše povređene dve osobe, koje nisu vožene u zdravstvene ustanove već su medicinski sanirane na licu mesta.