Zvezda zgromila Zlatibor: Crveno-beli na +54 za Završni turnir KLS (foto)

USPEO je Zlatibor da šokira Crvenu zvezdu pre dvana i izbori majstoricu, ali ove nedelje nije bilo nikakve neizvesnosti. Crveno-beli su razbili rivala sa 116:62 (30:18, 29:13, 29:16, 28:15) i plasirali se na Završni turnir KLS-a.

Prošli meč bio je veoma napet, obeležio ga je sukob u kom su se pre svih našli Nikola Kalinić i Matej Čibej. Na kraju je košarkaš Beograđana suspendovan dve utakmice. Što se ovog duela tiče od starta je bilo jasno da će Crvena zvezda ostvarili ubedljiv trijumf, što se na kraju i desilo. Crveno-beli su već na poluvremenu imali velikih +28 - 59:31. Tu nisu želeli da se zaustavi. Delovalo je da su bili ljuti zbog svega što se dešilo u