„Navikao sam se“ – najopasnija rečenica koju možete izgovoriti

Paradoks kuvane žabe: Da li smo zaboravili da iskočimo iz lonca?

Kako slušate ili saopštavate loše vesti? Čini se da one ne biraju godišnje doba, niti doba dana. Najgori ratovi počinjali su u zoru, najlepšim danima. Ako gledamo medije, svet, ti ekosistemi funkcionišu u okviru ekonomije pažnje, gde negativne vesti dobijaju najviše pažnje jer one upravo imaju najviše klikova, najviše vremena provedeno po članku i deljenja na društvenim mrežama – više nego pozitivno izveštavanje (McBride & Rosenstiel, 2021). Ovo stvara povratnu