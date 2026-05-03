Prvi poraz Vranjanaca u plej aut-u: Smederevo 1924 - Dinamo Jug 2:1

Fudbaleri Dinamo Jug-a iz Vranja zabeležili su prvi negativan rezultat u okviru plej aut faze šampionata Prve lige, porazom na gostovanju od ekipe Smederevo 1924 rezultatom 2:1 (2:1), u utakmici 34. kola.

Dinamo Jug je vodio od 31. minuta golom Petra Đuričkovića, ali to nije bilo dovoljno da sačuva trend dobrih rezultata posle tri uzastopne pobede u doigravanju za plasman u donjem delu tabele. Strelac oba gola za pobedničku ekipu bio je Srđan Spiridonović, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde (prvi u 40, a drugi gol u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena). Smederevci su posle ove pobede skinuli Vranjance sa liderske pozicije plej aut-a i sada imaju 49 bodova, dva